Общество

Сову с разбитым клювом обнаружили на обочине под Псковом

Сову с разбитым клювом обнаружила псковичка на обочине дороги. Об этом она сообщила в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Настасья Аникина / «ВКонтакте»

«Сегодня утром была найдена сова на обочине, видимо, ночью кто-то зацепил. Клюв разбит», – описала ситуацию девушка.

В комментариях местные жители пожалели птицу, отметили красоту её оперения. Один из подписчиков сообщества назвал ее Буклей – именем персонажа из серии книг о Гарри Поттере британской писательницы Д. К. Роулинг.

Обнаружившая сову местная жительница добавила, что нашла человека, который может помочь с передержкой птицы.