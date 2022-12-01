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Общество

Военный учебный центр при ПсковГУ готов к открытию

01.12.2022 12:23|ПсковКомментариев: 0

Военный учебный центр при Псковском государственном университете готов к открытию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза. 

Фото: Telegram-канал «Будка Барса»

Доклад о готовности учреждения к открытию представили на коллегия Минобороны России, встреча прошла 30 ноября в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу. 

Как сообщается на сайте министерства обороны РФ, участники заседания коллегии рассмотрели ход реализации плана создания военных учебных центров при федеральных государственных вузах. Сергей Шойгу напомнил, что к решению этой задачи Минобороны России приступило в 2021 году совместно с министерством науки и высшего образования РФ. За это время было образовано восемь новых центров, в которых военное обучение прошли уже 1000 студентов.

«Предлагается создать еще 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120. Это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил», — отметил министр обороны.

В вузе напомнили, что подготовка слушателей в военном учебном центре ПсковГУ, по планам, будет осуществляться по двум программам. Одна из них связана с обучением солдат запаса и рассчитана на 1,5 года. Вторая программа предполагает подготовку сержантов запаса в течение двух лет. Учебный курс будет состоять из общевойсковой подготовки и получения знаний и умений по военно-учетной специальности. В завершение курса будут проводиться учебные сборы, по результатам которых будет принято решение об успешности прохождения программы и присвоении военно-учетных специальностей старшего стрелка или командира отделения.

Теги: #ПсковГУ #вуз #военные
Источник: Псковская Лента Новостей
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