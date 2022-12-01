Общество

Ждать, надеяться и верить

В Псковской области проживает больше 60 тысяч граждан, являющихся федеральными льготниками, и около 15 тысяч – региональными. Все они имеют право на получение ряда социальных льгот, в том числе и лекарств. Вот только не редко случаются ситуации, когда получить необходимый препарат не получается.

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Этой осенью на сайте губернатора появился ряд обращений, связанных с проблемами с лекарственным обеспечением. На что жалуются льготники, и какая ситуация на самом деле сложилась, выяснил корреспондент «МК в Пскове».