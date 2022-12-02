Общество

Проекционный пешеходный переход появился в Пскове

Проекционный пешеходный переход появился в Пскове, в рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своём Telegram-канале.

Фото и видео здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

«Продолжаем делать наш город безопаснее и внедряем дорожные новшества. В рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии установили оборудование, которое в темное время суток помогает участникам дорожного движения лучше ориентироваться», – написал Борис Елкин.

Глава города пояснил также и принцип работы проекционного пешеходного перехода.

«При приближении человека к пешеходному переходу, включается проекция "зебры", усиливая ее освещение. На проезжей части появляется дорожный знак "Пешеходный переход", а на опоре загорается цветная светодиодная лента. Идей еще много, будем постепенно воплощать их в жизнь!» – добавил Борис Елкин.

Проецируются также красная стоп-линия и значок велодорожки.