Общество

Необычные облака над Михайловским сфотографировал гость музея

«Гирлянды» облаков необычной формы запечатлел в Михайловском Александр Сапрунов. Как рассказали в Пушкинском Заповеднике, участник музейного сообщества в социальных сетях, Александр разместил снимки на своей страничке «ВКонтакте».

Здесь и далее: фото Александра Сапрунова «ВКонтакте».

Друзья фотографа-любителя, кстати — выпускника Литературного института имени Горького, сразу откликнулись на публикацию, отметив некоторое сходство облаков над мемориальной усадьбой поэта с так называемыми «тропическими», которые в метеорологии носят имя Mammatus.

В комментариях даже появилось стихотворение, из которого следует, что декабрьское небо-вдохновение над Святогорьем — своего рода привет от Пушкина.