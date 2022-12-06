Мечты «невидимых» стариков предлагают исполнить псковичам

Акция «Мечты "невидимых" стариков» стартовала в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Учебный центр "Знания"» в социальной сети «ВКонтакте».
Учебный центр «Знания» запустил традиционную новогоднюю акцию по сбору подарков, которая проходит уже 5 лет в регионе.
Акцию активно поддерживали представители бизнеса, бюджетные учреждения и просто жители города.
«Только к прошлому Новому году мы собрали более 400 подарков для подопечных домов-интернатов, а также для одиноко проживающих пожилых людей Псковской области. Любой человек, семья или организация могут стать участниками акции и сделать подарок одиноким пожилым людям, которым нужны забота и внимание», – отметили организаторы.
Для того, чтобы принять участие, нужно:
«Или же вы можете стать волонтером и отправиться вместе с организаторами акции вручать собранные подарки и поздравлять одиноких пожилых людей лично. Нам очень важно, чтобы внимание одиноким пожилым людям было оказано не только под Новый год, Мы надеемся, что для многих людей и организаций эта акция станет началом дружбы с "невидимыми" стариками, которые смогут и дальше чувствовать заботу и внимание», - подчеркнули в учебном центре.
Также собирают подарки для одиноких пожилых граждан, проживающих в городе Пскове и Псковском районе.
Что можно приносить:
Сбор подарков осуществляется в учебном центре «Знания» с 9:00 до 17:00, он продлится до 21 декабря. Телефоны для справок: 8(8112) 441-001, 441-221.