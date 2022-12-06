Общество

Мечты «невидимых» стариков предлагают исполнить псковичам

Акция «Мечты "невидимых" стариков» стартовала в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Учебный центр "Знания"» в социальной сети «ВКонтакте».

Учебный центр «Знания» запустил традиционную новогоднюю акцию по сбору подарков, которая проходит уже 5 лет в регионе.

Акцию активно поддерживали представители бизнеса, бюджетные учреждения и просто жители города.

«Только к прошлому Новому году мы собрали более 400 подарков для подопечных домов-интернатов, а также для одиноко проживающих пожилых людей Псковской области. Любой человек, семья или организация могут стать участниками акции и сделать подарок одиноким пожилым людям, которым нужны забота и внимание», – отметили организаторы.

Для того, чтобы принять участие, нужно:

ознакомиться со списком пожеланий, выбрать подарок,

уточнить по телефону (441-001) или личным сообщением в группе свободен ли подарок,

приобрести выбранный подарок и принести его в Учебный центр «Знания» по адресу: Ольгинская набережная, 9а, 3 этаж, с 9:00 до 17:30, пн-пт.

«Или же вы можете стать волонтером и отправиться вместе с организаторами акции вручать собранные подарки и поздравлять одиноких пожилых людей лично. Нам очень важно, чтобы внимание одиноким пожилым людям было оказано не только под Новый год, Мы надеемся, что для многих людей и организаций эта акция станет началом дружбы с "невидимыми" стариками, которые смогут и дальше чувствовать заботу и внимание», - подчеркнули в учебном центре.

Также собирают подарки для одиноких пожилых граждан, проживающих в городе Пскове и Псковском районе.

Что можно приносить:

сладости (конфеты, шоколад, печенье, пряники, вафли, зефир, пастила),

фрукты (мандарины),

любые консервы, тушенка (желательно не в стеклянных банках), сгущенка,

чай в пакетиках, кофе растворимый, цикорий,

макаронные изделия, крупы,

полотенца, носки, крем для рук,

мыло, шампунь, сканворды.

Сбор подарков осуществляется в учебном центре «Знания» с 9:00 до 17:00, он продлится до 21 декабря. Телефоны для справок: 8(8112) 441-001, 441-221.