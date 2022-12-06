Общество

Дни добра проведут в Великих Луках

Дни добра проведут на базе «Луки Парка». Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«Сегодня провёл рабочую встречу с депутатом Великолукской городской Думы, директором "Луки Парка" Александром Терентьевым. Поводом для разговора стала инициатива проведения на базе "Луки Парка" Дней добра. Идею руководитель досугового центра поддержал», - рассказал Николай Козловский.

В Дни добра на базе Городского парка культуры и отдыха планируется организовать благотворительные мероприятия для детей из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В частности, планируется провести праздники и развлекательные программы для детей. Также для ребят организуют бесплатную экскурсию в Дино-парк.

«К реализации мероприятий помимо сотрудников "Луки Парка" будут привлечены волонтёры муниципального центра добровольчества и партии "Единая Россия", а также специалисты управления образования администрации города Великие Луки», - уточнил глава города.

Кроме того, Николай Козловский обсудил дальнейшее развитие «Луки Парка».

«Думаю, никто не будет спорить, что новый парк стал одной из визитных карточек города и местом притяжения великолучан разных возрастов», - заключил он.