Первый концерт Юлии Пересильд со своей группой «Мандрагора» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Авторский концерт Юлии Пересильд и группы «Мандрагора» «Птица-Победа», посвященный 85-летию битвы под Москвой прошел сегодня, 17 октября, в Псковском академическом театре драмы имени александра Пушкина.

Выступлении актрисы со своей группой прошло в ее родном Пскове впервые. Программа «Птица-Победа» представляет собой творческое переосмысление народного подвига через музыку, поэзию и сценическое искусство. На концерте прозвучали кавер-версии известных песен и произведений военных лет, таких как — «Кукушка» Виктора Цоя, «В лесу прифронтовом» на стихи Михаила Исаковского и «Гололёд» Владимира Высоцкого. Также артисты исполнили «Сердце, молчи» на стихи Александра Галича, «Дорогу на Берлин» на стихи Евгения Долматовского и другие произведения.

> <

Подробнее - в фоторепортаже Константина Красильникова.