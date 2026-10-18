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Первый концерт Юлии Пересильд со своей группой «Мандрагора» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Авторский концерт Юлии Пересильд и группы «Мандрагора» «Птица-Победа», посвященный 85-летию битвы под Москвой прошел сегодня, 17 октября, в Псковском академическом театре драмы имени александра Пушкина.

Выступлении актрисы со своей группой прошло в ее родном Пскове впервые. Программа «Птица-Победа» представляет собой творческое переосмысление народного подвига через музыку, поэзию и сценическое искусство. На концерте прозвучали кавер-версии известных песен и произведений военных лет, таких как — «Кукушка» Виктора Цоя, «В лесу прифронтовом» на стихи Михаила Исаковского и «Гололёд» Владимира Высоцкого. Также артисты исполнили «Сердце, молчи» на стихи Александра Галича, «Дорогу на Берлин» на стихи Евгения Долматовского и другие произведения.

Подробнее - в фоторепортаже Константина Красильникова.

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