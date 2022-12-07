Общество

Пожарно-тактические учения прошли в лещихинском доме-интернате

Пожарно-тактические учения прошли в ГБУСО «Первомайский дом-интернат», расположенном в деревне Лещихино Палкинского района, 7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«ГБУСО «Первомайский дом-интернат»– это важный социальный объект для обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, и частично или полностью утративших способность к самообслуживанию. Весь персонал данного заведения должен иметь не только самую высокую квалификацию по осуществлению мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебного характера, но и отличные знания правил пожарной безопасности, а также уметь быстро и правильно действовать в случае возникновения пожара», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Согласно вводной, произошло возгорание в палате, расположенной на втором этаже. После получения сигнала к месту происшествия оперативно прибыл пожарный расчет близлежащей пожарно-спасательной части. Боевые подразделения встретил директор данного учреждения и доложил обстановку о месте возгорания и пострадавшем. Затем пожарные произвели боевое развертывание, разведку пожара, «спасли пострадавшего» и ликвидировали условный пожар.

Помимо работы пожарных была проверена исправность пожарной сигнализации и системы оповещения объекта.

Всего в учениях было задействовано 18 человек личного состава, 3 единицы техники.