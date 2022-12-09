Стало известно, когда откроют каток в Финском парке Пскова

Каток в Финском парке Пскова планируют открыть на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.
Фото: Борис Елкин / Telegram
Михаил Ведерников отметил, что регион активно готовится к Новому году.
«В районах уже устанавливают новогодние ёлки и инсталляции. Установлена главная ёлка и в Пскове на Октябрьской площади. До 14 числа будет ограничено движение транспорта с 8:30 до 20:00 часов по полосам движения, примыкающим к центральному кругу. Прошу и жителей, и гостей города учитывать это», - добавил он.