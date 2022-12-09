Общество

Стало известно, когда откроют каток в Финском парке Пскова

Каток в Финском парке Пскова планируют открыть на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«На следующей неделе будет открыт каток в Финском парке. Там будет новое ограждение с гирляндами, видеонаблюдение, новая звуковая аппаратура с колонками, отапливаемый модуль для проката. Работать будет ежедневно, с 12:00 до 22:00, без выходных, при благоприятных погодных условиях. Возле него будут установлены палатки с кофе и фуд-траки с едой. Вход будет бесплатным, а прокат коньков обойдется в 150 рублей», - рассказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что регион активно готовится к Новому году.

«В районах уже устанавливают новогодние ёлки и инсталляции. Установлена главная ёлка и в Пскове на Октябрьской площади. До 14 числа будет ограничено движение транспорта с 8:30 до 20:00 часов по полосам движения, примыкающим к центральному кругу. Прошу и жителей, и гостей города учитывать это», - добавил он.