Общество

Итоги года 95-летия муниципалитета подвели в Псковском районе

Торжественное собрание, посвященное подведению итогов года 95-летия Псковского района, состоялось в муниципалитете. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Подводя итоги организаторы отметили системность и большое количество мероприятий в течение всего года, ключевые события, дни деревень, очень большое количество награжденных жителей, креативность символики и вовлеченность людей, слаженную работу команды», - написала глава района.

Десятки творческих мероприятий, посвященных юбилею района, провели в 2022 году. В организации каждого из них участвовал Псковский районный центр культуры. Директор ПРЦК Юрий Кремнев рассказал, как задумывались и воплощались идеи, поблагодарил работников центра за энергию и энтузиазм в работе.

Также слова благодарности прозвучали в адрес участников рабочей группы (организаторов, генераторов идей, и их исполнителей), глав сельских поселений, спонсоров и волонтеров за помощь и поддержку в проведении юбилейных мероприятий.

За большой вклад в подготовку и реализацию проектов, приуроченных к юбилею Псковского района самых активных сотрудников учреждений и предприятий наградили медалями «95 лет Муниципальному образованию "Псковский район"», благодарственными письмами администрации Псковского района и памятными подарками.

«Уважаемые жители района, поздравляю вас с завершением юбилейного года, благодарю за активное участие в юбилейных мероприятиях, помощь и поддержку наших проектов. Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Впереди еще очень много ярких и насыщенных дней, много работы по реализации намеченных планов и поставленных задач», - подытожила Наталья Федорова.