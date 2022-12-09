Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Есть работа
борьба с наледью
новогодние корпоративы
рост тарифов
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Новая «Пчёлка» в Пскове
лонгрид кушать подано
Господин Рейтингомер
Новогодняя акция на Geely
проект бюджета Пскова
FAQ передача показаний
Газ в быту
Бюджет по 15 округу на 2023 год
о псковском футболе
Цифровая гигиена для детей
новогоднее импортозамещение
 
 
 
ещё Общество 09.12.2022 13:111 Нарушения в области безопасности полётов выявили в аэропорту Пскова 11.12.2022 10:400 Врач объяснил, чем нельзя согреваться на морозе 11.12.2022 10:390 Полиция призывает псковичей добровольно сдать оружие 11.12.2022 10:300 6 из 10 псковичей признались в любви к празднованию Нового года 11.12.2022 09:561 Псковичам напомнили, какое наказание грозит за незаконную рубку лесных насаждений 11.12.2022 08:570 Психиатр рассказал, почему люди дают имена своим автомобилям
 
 
 
Самое популярное 06.12.2022 09:040 Ещё с шестью погибшими на Украине военнослужащими простились в Псковской области 05.12.2022 09:500 Стали известны подробности смерти мужчины на улице Петровской в Пскове 09.12.2022 11:060 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 08.12.2022 14:230 Путин вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда» 08.12.2022 22:040 Двое детей пострадали в смертельном ДТП в Псковском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичам напомнили, какое наказание грозит за незаконную рубку лесных насаждений

11.12.2022 09:56|ПсковКомментариев: 1

УМВД России по Псковской области проинформировало население региона о предусмотренной законом ответственности за незаконную рубку лесных насаждений при заготовке древесины для собственных нужд. Соответствующая публикация размещена в воскресенье, 11 декабря, на сайте ведомства.

«Рубка лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан - их валка (в том числе спиливание, срубание, срезание, то есть отделение различными способами ствола дерева, стебля кустарника и лианы от корня), а также иные технологически связанные с ней процессы (включая трелевку, частичную переработку и (или) хранение древесины в лесу). (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21)», - напомнили в полиции

Законодательством РФ предусмотрены уголовная и административная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, а также деревьев, кустарников и лиан.

Административная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, деревьев, кустарников и лиан включает в себя ответственность за следующие деяния (ст. 8.28. КоАП РФ):

1. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан, которая влечет ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;

2. Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо совершенные в лесопарковом зеленом поясе, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой;

3. Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.

Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, деревьев, кустарников, лиан, предусмотрена по ст. 260 УК РФ.

Ст. 260 УК РФ:

1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, -

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.

2. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены: группой лиц; лицом с использованием своего служебного положения; в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

При этом, значительным ущербом признается ущерб, причиненный лесным насаждениям, деревьям, кустарникам и лианам, в размере 5 тысяч рублей, крупным – 50 тысяч рублей, особо крупным – 150 тысяч рублей.

«К ответственности могут быть привлечены лица, принимавшие участие в незаконной вырубке леса. Это могут быть как организаторы незаконной рубки, так и наемные рабочие. Об обнаружении незаконной рубки, которая кажется незаконной, необходимо сообщить в полицию по телефону 02 (102 - по мобильному телефону), указать место расположения рубки и признаки, на основании которых сделан вывод о ее незаконном характере», - сообщили в полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы уборкой дворов от снега в Пскове?
В опросе приняло участие 280 человек
11.12.2022, 10:400 Врач объяснил, чем нельзя согреваться на морозе 11.12.2022, 10:390 Полиция призывает псковичей добровольно сдать оружие 11.12.2022, 10:300 6 из 10 псковичей признались в любви к празднованию Нового года 11.12.2022, 10:100 Глухонемого псковича продолжает разыскивать полиция
11.12.2022, 10:030 В музее как на передовой — в «Михайловском» объявили тему предстоящих чтений памяти Гейченко 11.12.2022, 09:561 Псковичам напомнили, какое наказание грозит за незаконную рубку лесных насаждений 11.12.2022, 08:570 Психиатр рассказал, почему люди дают имена своим автомобилям 11.12.2022, 00:220 Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу
10.12.2022, 21:550 Итоги года 95-летия муниципалитета подвели в Псковском районе 10.12.2022, 21:360 Виталий Гогунский даст концерт в Пскове 10.12.2022, 21:170 Действия при обнаружении подозрительного предмета перечислили псковичам 10.12.2022, 20:580 Семь медалей привезли юные псковичи с первенства СЗФО по шахматам
10.12.2022, 20:460 О зимнем стиле вождения напомнили псковским автомобилистам в ГИБДД 10.12.2022, 20:211 Сборная Марокко победила Португалию и вышла в полуфинал чемпионата мира 10.12.2022, 20:031 Как привыкнуть к холоду, объяснила российский иммунолог 10.12.2022, 19:440 Пригородный поезд столкнулся с автомобилем в Подмосковье
10.12.2022, 19:370 Аркадий Мурылев выступил на пленуме Псковского обкома КПРФ 10.12.2022, 19:240 Более 50 000 рублей собрали на концерте Псковского облсовпрофа в поддержку военнослужащих 10.12.2022, 19:020 Выставка рукотворной серебряной фотографии открылась в Порхове 10.12.2022, 18:450 Не допускать перекала печи в холода призвали псковичей
10.12.2022, 18:240 Ведущие пульмонологи Псковской области проведут приём в Великих Луках 10.12.2022, 18:030 Способы сэкономить на скидках по-максимуму назвала эксперт 10.12.2022, 17:430 Научно-практическая конференция «Изборск и его округа» пройдёт 23 декабря 10.12.2022, 17:220 Россиянин умер на фестивале закаливания
10.12.2022, 17:030 Как безопасно проводить время в Сети и не столкнуться с кибербуллингом, рассказали псковичи 10.12.2022, 16:440 Более 20 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки 10.12.2022, 16:250 Одинокого лебедя нашли в новосокольнической деревне Бор 10.12.2022, 16:060 Экс-руководитель псковского УФСИН уволился с должности начальника ведомства по Пермскому краю
10.12.2022, 15:520 Участок дороги на перекрёстке улиц Глинки и Гражданской в Великих Луках закроют для движения 10.12.2022, 15:331 Главам сельских поселений Псковского района рекомендовали активизировать работу в соцсетях 10.12.2022, 15:150 Новый выпуск проекта «Наши краше» посвятили княгине Ольге 10.12.2022, 14:540 Как неиспользуемая кредитная карта может привести к долгам, объяснил эксперт
10.12.2022, 14:340 Книга о местоположении реального Лукоморья появилась в открытом доступе на сайте «Михайловского» 10.12.2022, 14:160 Морозы до -12°С прогнозируют в Псковской области 11 декабря 10.12.2022, 13:570 Псковичей приглашают на шоппинг в «Акваполис» 10.12.2022, 13:540 Kia и Lada столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
10.12.2022, 13:441 Монтаж светофора начали на пересечении Рижского проспекта и улицы Киселёва в Пскове 10.12.2022, 13:390 «Роскосмос» рассекретил личное дело Юрия Гагарина 10.12.2022, 13:220 Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Псковском районе 10.12.2022, 13:010 Как нашли Довмонта «с большими ушами»: История клада XVI века и подземных сокровищ Пскова
10.12.2022, 12:450 Мифы о гастрите развеял российский врач 10.12.2022, 12:395 Как убирают Псков, узнала команда ПЛН-ТВ. ВИДЕО 10.12.2022, 12:270 Увидели лучший матч в своей жизни: 88 тысяч болельщиков Аргентины (скорее Месси) пережили шок 10.12.2022, 12:096 Два инвестиционных проекта по переработке рапса разработали в Псковской области
10.12.2022, 11:510 Псковичи получили медали на кубке мира по тхэквондо ИТФ 10.12.2022, 11:341 Более шести миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области 10.12.2022, 11:270 Каждая вторая компания в Пскове собирается дарить новогодние подарки − опрос 10.12.2022, 10:550 Выставку работ по сюжетам греческой мифологии представят в Пскове
10.12.2022, 10:380 Международный день прав человека празднуют 10 декабря 10.12.2022, 10:190 Стало известно, когда откроют каток в Финском парке Пскова 10.12.2022, 10:010 Законодатели предложили отменить мораторий на проверки бизнеса 10.12.2022, 09:450 Красота неизбывная: симфония фресок впервые прозвучала для псковичей
10.12.2022, 09:380 Работы по уборке снега в Пскове продолжались всю ночь 10.12.2022, 09:200 Торговые центры города приготовили мероприятия для псковичей 10.12.2022, 09:000 Всемирный день футбола отмечают 10 декабря 09.12.2022, 23:000 Юные музыканты из Псковской области выступили в Музее Победы на Поклонной горе
09.12.2022, 22:390 Псковские полицейские организовали профориентационные уроки 09.12.2022, 22:311 Минпромторг пока не планирует запрещать ввоз парфюмерии и косметики 09.12.2022, 22:311 Псковские школьники примут участие в первом съезде Российского движения детей и молодежи 09.12.2022, 22:180 Сотрудники Следственного комитета посетили Псковский детский дом
09.12.2022, 22:150 Минюст признал иноагентом игрока «Что? Где? Когда?» 09.12.2022, 22:001 Ступени древней лестницы обнаружили в большой звоннице Псково-Печерского монастыря 09.12.2022, 21:450 Кража ноутбука обернулась для жителя Дедовичей лишением свободы 09.12.2022, 21:410 Петербургские учёные создали уникального робота-художника
09.12.2022, 21:230 Победителей конкурса социальной рекламы «Твой выбор» наградили в Пскове 09.12.2022, 21:120 Диетолог назвал пять простых правил для лёгкого похудения 09.12.2022, 21:000 Гала-концерт областного фестиваля «Мы из будущего» состоится 17 декабря 09.12.2022, 20:550 Хорватия победила Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре
09.12.2022, 20:510 Последнее заседание действующего состава Общественного совета состоялось в псковском УМВД 09.12.2022, 20:400 В России упростят процедуру получения грантов для сельхозкооперативов 09.12.2022, 20:360 Пушкиногорская школа искусств отметила 70-летие 09.12.2022, 20:260 Лекция о древнерусском деревянном зодчестве пройдёт в Пскове
09.12.2022, 20:110 Хранить домашние консервы в холодильнике посоветовали псковичам в Роспотребнадзоре 09.12.2022, 20:000 Псковские следователи почтили память Героев Отечества 09.12.2022, 19:490 Учащиеся Писковской школы узнали об истории принятия декларации прав человека 09.12.2022, 19:420 Речи о дополнительной мобилизации не идет - Путин
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru