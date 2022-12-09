Более 10 человек заразились коронавирусом в Псковской области

13 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, всего подтвержденных случаев заражения с начала пандемии - 125 756. Об этом сообщается в Telegrаm-канале правительства области.
Выздоровели от COVID-19 за сутки 6 пациентов, всего в регионе избавились от заболевания 123 513 человек. Умерло от коронавируса 1952 пациента, за сутки летальных случаев зафиксировано не было.
Статистика заболеваемости по региону:
- Псков –41204/13
- Великие Луки –18250/0
- Бежаницкий район –1612/0
- Великолукский район –2855/0
- Гдовский район –2256/0
- Дедовичский район –3101/0
- Дновский район –1024/0
- Красногородский район –1140/0
- Куньинский район –1071/0
- Локнянский район –1214/0
- Невельский район –5667/0
- Новоржевский район –1352/0
- Новосокольнический район –3305/0
- Опочецкий район –3836/0
- Островский район –6101/0
- Палкинский район –1281/0
- Печорский район –2980/0
- Плюсский район –1978/0
- Порховский район –4567/0
- Псковский район –9715/0
- Пустошкинский район –1586/0
- Пушкиногорский район –1810/0
- Пыталовский район –1925/0
- Себежский район –3006/0
- Стругокрасненский район –2125/0
- Усвятский район –749/0