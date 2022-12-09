Общество

Более 10 человек заразились коронавирусом в Псковской области

13 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, всего подтвержденных случаев заражения с начала пандемии - 125 756. Об этом сообщается в Telegrаm-канале правительства области.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 6 пациентов, всего в регионе избавились от заболевания 123 513 человек. Умерло от коронавируса 1952 пациента, за сутки летальных случаев зафиксировано не было.

Статистика заболеваемости по региону: