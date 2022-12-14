Общество

Олег Брячак предотвратил отчисление из техникума участника СВО

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» Олег Брячак предотвратил отчисление из техникума участника СВО.

«Студент Псковского агротехнического колледжа, находящийся в зоне проведения спецоперации, чуть не был отчислен, поскольку не мог сдать экзамен, так как выполняет свой долг. Отчисление должно было состояться, пока я не вышел на трибуну Псковского областного Собрания и открыто и публично не заявил о недопустимости таких действий», – рассказал Олег Брячак в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Он пояснил, что его задачей было не допустить того, чтобы те, кого военнослужащий защищает, отчисляли его из техникума.