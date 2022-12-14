Общество

Десять человек в Псковской области заболели свиным гриппом

Десять случаев заражения свиным гриппом зафиксировали в Псковской области на 49-й неделе 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По итогам недели заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 36,7% и составила 147,8 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 9 167 случаев. Заболеваемость ОРВИ по населению в целом выше недельного порогового уровня на 34,5%.

Превышение эпидпорога в Псковской области зарегистрировано во всех возрастных группах: у детей до 2 лет – на 41,3%, 3-6 лет – на 57,2%, 7-14 лет – на 128,4%, среди взрослых – на 161,5%.

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В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 35,4% и составила 261 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 5 457 случаев, что выше недельного порогового уровня на 155,3%.

Превышение эпидпорога по Пскову зарегистрировано во всех возрастных группах: у детей до 2 лет – на 116,6%, 3-6 лет – на 70,4%, 7-14 лет – на 146,3%, у взрослых – на 219,6%.

Увеличилось число заболевших, нуждающихся в стационарном лечении. За неделю в области госпитализировано 103 человека больных ОРВИ, что на 30,4% больше, чем за предыдущую неделю.

Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,1%.

Проведены исследования на наличие распространённых возбудителей гриппа и ОРВИ. Удельный вес положительных находок среди обследуемых составил 47,7%. Вирус гриппа А(H1N1)pdm 2009 (свиной грипп) выявлен у 32,2% обследованных (10 человек), гриппа А несубтипированные - у 5 человек или 16,1%. В структуре прочих респираторных вирусов вирусы парагриппа составили 25,8%, аденовирусы – 6,5%, РС – вирусы – 9,7%, риновирусы, метапневмовирусы и сезонный коронавирус– по 3,2%.