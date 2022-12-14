Общество

Карта скидок для членов профсоюза появится в Псковской области

Презентация проекта «Дисконтная карта члена профсоюза» прошла в малом зале дома профсоюзов в Пскове сегодня, 14 декабря. Его представил куратор проекта «Дисконтная карта членам профсоюза» Максим Михайлов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Профсоюзам важно не стоять на месте сегодня, учитывая мнения членов профсоюзов, поддерживать правильные и работающие инициативы. В рамках одной из инициатив появилась идея повсеместного предоставления эксклюзивных скидок членам профсоюзов в Псковской области», - рассказали в облсовпрофе.

«Дисконтная карта члена профсоюза» или «Профсоюзный дисконт» – это универсальная дисконтная карта, предоставляющая эксклюзивные скидки для членов профсоюзов. Проект направлен на экономию ежедневных расходов членов профсоюзов, на популяризацию профсоюзного движения и используется профсоюзными организациями для мотивации профсоюзного членства.

Эксклюзивные скидки членам профсоюзов, по планам организаторов, будут предоставлять сотни магазинов и организаций из сферы услуг Псковской области. Уже достигнуты договорённости с десятком федеральных партнёров.

В рамках обсуждения был дан старт и подписано соглашение о реализации и координации проекта «Профсоюзная дисконтная программа» с председателем Псковского облсовпрофа Игорем Ивановым.

По плану, проект для членов профсоюзов Псковской области будет доступен уже с первого квартала 2023 года.