Общество

Способы борьбы с чувством тяжести после переедания назвал российский врач

Как побороть тяжесть в желудке после новогоднего ужина, рассказал врач, специалист Минздрава Кирилл Серенко.

После обилия жирной пищи необходимо прогуляться хотя бы 20 минут, посоветовал специалист. Зачастую после новогодних праздников россияне страдают от неприятных ощущений в животе после перееданий, пишет RuNews24.

Также врач напомнил, что необходимо заниматься спортом. Для этого нужно провести легкую тренировку или больше гулять на улице. Облегчить состояние можно заранее: во время ужина необходимо пить больше воды, чаще танцевать или участвовать в играх.

«Лучше есть понемногу равномерно по времени, чем набрасываться голодным на еду сразу после приглашения к праздничному столу», - рассказал врач «Лента.ру».

Если сдержаться не удалось и человек объелся, то стоит выпить ферменты или препараты, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта, добавил он.