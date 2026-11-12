Бывший ресторан «Турист» в Пушкинских Горах реконструируют с учетом исторического облика

Здание бывшего ресторана «Турист» в Пушкинских Горах приобрёл инвестор из Санкт-Петербурга. Новый владелец разрабатывает проект реконструкции ресторана с учётом его исторического облика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области по итогам конференции «Индустрия Вдохновения».

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Конференция «Индустрия Вдохновения» прошла в Пушкинских Горах в третий раз. Она объединила представителей местного бизнеса и инвесторов из других регионов. Участники обсудили развитие туризма, совместные проекты и подвели итоги второго года проекта «Горы Вдохновения».

Ресторан «Турист» появился в послевоенные годы на улице Пушкинской. Он находился на холме, который раньше называли Больничной горкой. В начале XX века здесь располагалась земская больница.

Долгое время ресторан был одним из мест, где останавливались гости Пушкинского заповедника. Здесь обедали туристические группы и делились впечатлениями от поездок. Позднее заведение закрылось, а здание постепенно пришло в упадок.

Сегодня бывший ресторан находится в частной собственности и пребывает в полуразрушенном состоянии.

Кроме того, отдельный блок участники встречи посвятили «Розовой Масленице»: итогам 2026 года и планам на 2027-й. На конференции усадьба Фролова также поделилась опытом создания уникального контента, например – зимнего сада с ананасами, папайями и бананами.

На ближайшем заседании Совета по инвестициям Псковской области планируют рассмотреть ещё один проект для Пушкинских Гор. Он предусматривает создание многофункционального туристического пространства с рынком, гостиницей и спа-зоной, отмечают в пресс-службе правительства.