 
Общество

Бывший ресторан «Турист» в Пушкинских Горах реконструируют с учетом исторического облика

0

Здание бывшего ресторана «Турист» в Пушкинских Горах приобрёл инвестор из Санкт-Петербурга. Новый владелец разрабатывает проект реконструкции ресторана с учётом его исторического облика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области по итогам конференции «Индустрия Вдохновения».

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Конференция «Индустрия Вдохновения» прошла в Пушкинских Горах в третий раз. Она объединила представителей местного бизнеса и инвесторов из других регионов. Участники обсудили развитие туризма, совместные проекты и подвели итоги второго года проекта «Горы Вдохновения».

Ресторан «Турист» появился в послевоенные годы на улице Пушкинской. Он находился на холме, который раньше называли Больничной горкой. В начале XX века здесь располагалась земская больница.

Долгое время ресторан был одним из мест, где останавливались гости Пушкинского заповедника. Здесь обедали туристические группы и делились впечатлениями от поездок. Позднее заведение закрылось, а здание постепенно пришло в упадок.

 

Сегодня бывший ресторан находится в частной собственности и пребывает в полуразрушенном состоянии. 

Кроме того, отдельный блок участники встречи посвятили «Розовой Масленице»: итогам 2026 года и планам на 2027-й. На конференции усадьба Фролова также поделилась опытом создания уникального контента, например – зимнего сада с ананасами, папайями и бананами.

На ближайшем заседании Совета по инвестициям Псковской области планируют рассмотреть ещё один проект для Пушкинских Гор. Он предусматривает создание многофункционального туристического пространства с рынком, гостиницей и спа-зоной, отмечают в пресс-службе правительства. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026