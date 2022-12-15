Общество

Полистовский заповедник проводит занятия для детей в Псковской области

Специалисты отдела экологического просвещения Полистовского заповедника в декабре провели занятия для школьников из Бежаниц, Локни и Печорского района. Об этом сообщается в группе природоохранной зоны в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник / «ВКонтакте»

«В Локнянском центре детского творчества провели занятие про ягоды, которые можно встретить на болотах. Среди них есть вкусные и полезные, а есть ядовитые и опасные. Тут главное не перепутать!» - отметили в заповеднике.

В бежаницкой школе специалисты провели уроки о заповедных животных и природе болот, мероприятие сопровождалось викториной и призами. В заповеднике отметили, что здесь подобные занятия проходят регулярно, два раза в месяц.

«Объединёнными усилиями, вместе с партнёрами из центра детского творчества посёлка Локня, съездили в Печорский район на Хлебный Хутор, где рассказали гостям из Печорской воскресной школы о зайцах, ведь скоро год зайца, а в Полистовском заповеднике живут эти красивые зверьки», - добавили в заповеднике.