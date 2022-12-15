Общество

Великолукская детская больница отметила 75-летие

Великолукская детская больница отметила 75-летие сегодня, 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В рамках празднования годовщины учреждения прошли торжественные мероприятия. С 75-летием коллектив больницы поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, она вручила сотрудникам учреждения почётную грамоту от главы региона Михаила Ведерникова.

За профессиональные заслуги врачи Великолукской детской больницы получили почётные грамоты Псковского областного Собрания депутатов, комитета по здравоохранению Псковской области, Великолукской городской Думы, администрации города Великие Луки.

К поздравлениям присоединился и глава города Великие Луки Николай Козловский.

«Дорогие сотрудники и ветераны Великолукской детской городской больницы! Примите самые тёплые и сердечные поздравления с 75-летием со дня образования вашего учреждения!» - написал Николай Козловский в своём Telegram-канале.

Глава города отметил, что работа в педиатрии – необычайно ответственный труд, который требует особых качеств: «Помимо глубоких знаний и специальных практических навыков, врачи, работающие с детьми, должны быть настоящими психологами, обладать терпением и милосердием, тактом и сочувствием, умением находить индивидуальный подход к каждому ребёнку».

Всё это в полной мере присуще всем сотрудникам Великолукской детской городской больницы, которые за время 75-летней истории учреждения спасли здоровье и жизни тысячам пациентов, заметил Николай Козловский.

Он добавил, что сегодня коллектив Великолукской детской городской больницы продолжает совершенствовать методики лечения и реабилитации пациентов, осваивать новые медицинские технологии, чтобы постоянно повышать качество и эффективность предоставляемых медицинских услуг.

«От всей души желаю всему коллективу Великолукской детской городской больницы крепкого здоровья, сил и энергии для новых профессиональных достижений, воплощения в жизнь намеченных планов, счастья и благополучия! Мира вам и согласия в семьях!» - заключил Николай Козловский.