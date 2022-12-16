Общество

Архивисты рассказали о построенном белорусами посёлке в Псковской области

О посёлке в Пыталовском районе, построенном белорусами, рассказали в Государственном архиве Псковской области. Документы и фотографии специалисты опубликовали в Telegram-канале «Архивный документ».

Изображение здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«Есть на карте Псковской области необычный поселок. Его строили белорусы. И в честь этой братской дружбы народов населенный пункт получил свое название – Белорусский. Находится он в Пыталовском районе», – отметили архивисты.

В решении Пыталовского райисполкома от 8 декабря 1981 года № 294 «О регистрации и наименовании поселка…» пояснили: «присвоить наименование поселку Белорусский в честь шефской помощи строителей Белорусской ССР».

Были возведены дома на 269 квартир, Дом культуры, административные здания, телефонная станция, сберкасса, торговый центр, детский сад и врачебный пункт.

«Это был один из самых молодых во всех смыслах населенный пункт региона. Сюда переехали жить и работать молодые специалисты с семьями», – добавили в госархиве.