Общество

Пользователи Telegram столкнулись с попытками кражи их аккаунтов

Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов сегодня, 17 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

Источник: Минцифры РФ

Примерная схема:

Пользователю поступает сообщение от кого-то из списка контактов, что он отправил пользователю подарок — подписку на Telegram Premium. Пользователь нажимает на кнопку, и в этот момент ему приходит код авторизации. На экране с подарком написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать премиум-подписку. Пользователь вводит этот код, и его аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере. Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остаётся.

«Аккаунт в безопасности, если в нём включена двухфакторная аутентификация. В этом случае даже после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта», - отметили в ведомстве.

Как установить двухфакторную аутентификацию в Telegram:

Перейти в «Настройки» → «Конфиденциальность». Выбрать раздел «Двухэтапная аутентификация» и включить её. Ввести пароль, которым дополнительно будет защищён аккаунт. Нажать «Готово».

Что делать, если уже перешли по ссылке и отправили код:

Зайти в «Настройки» → «Активные сессии» и нажать ссылку «Завершить все другие сеансы».

Включить двухфакторную аутентификацию

«При угоне аккаунта непонятно, скачивается ли при этом вся переписка и какие ещё действия происходят. Чтобы обезопасить себя от кражи аккаунта, включите в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам», - призвали в Минцифры.