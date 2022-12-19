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Общество

Сбер предлагает клиентам возможность оплачивать покупки телефоном

19.12.2022 13:26|ПсковКомментариев: 0

Семейство платежных сервисов SberPay позволяет расплачиваться за товары и услуги без физической карты. Сейчас банк предлагает своим клиентам возможность оплаты по биометрии, онлайн оплату через зеленую кнопку SberPay на сайте, c ноября возобновлена возможность оплаты при помощи NFC на смартфоне с ОС Android, а также есть еще один способ – по QR коду.

«Сама по себе возможность оплачивать покупки по QR-коду появилась у Сбера уже давно. Однако с недавнего времени банк начал внедрять возможность платить таким образом на самых обычных терминалах. Как же на практике работает принцип "плати qr"? Если вы видите, что на терминале во время покупки появляется QR-код, смело сканируйте изображение камерой любого смартфона и покупка будет оплачена в один клик в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в приложении банка-партнера», - рассказали в банке.

При этом покупатель сможет выбрать с какой карты осуществить оплату. Даже кредитной.

«Сервис SberPay QR подходит для приёма оплаты, как небольшим торговым точкам и курьерам, так и крупным сетевым компаниям. Для бизнеса быстрые бесконтактные платежи, отсутствие платы за обслуживание и сниженный тариф – это дополнительная экономия. А для клиентов – простой и безопасный способ оплаты даже без физической банковской карты. Сегодня уже около 30 тысяч торгово-сервисных точек по всему СЗФО подключили эту опцию. А общая сумма платёжных операций через SberPay QR с начала года уже превысила 13 миллиардов рублей, 9 из которых приходятся на Санкт-Петербург», - отметил директор направления «Безналичные решения» Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Сергей Фатеев.

При оплате по QR-коду со SberPay вы сохраняете все удобства карты — это безопасность и начисление бонусов СберСпасибо, пишет piter.tv.. При этом саму физическую карту необязательно носить с собой, оплатить покупку можно с помощью мобильного телефона. Функционал оплаты по QR-коду доступен не только держателям карт Сбербанка, но и некоторых других банков.  

К концу 2022 года QR-код можно будет отсканировать более чем с 1 миллиона терминалов по всей стране. При этом сам процесс покупки становится не только удобным, но и полностью безопасным, добавили в банке. 

Теги: #Сбербанк #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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