Общество

Определены адреса ёлочных базаров в Пскове

В Пскове организуют 19 ёлочных базаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: архив ПЛН

В соответствии с постановлением администрации города Пскова от 30 ноября 2022 № 2369 «Об объявлении конкурса на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера по торговле ёлками на территории города Пскова» 14 декабря состоялось заседание конкурсной комиссии на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера по торговле ёлками на территории города Пскова.

В конкурсе принимали участие три субъекта торговли.

Для удобства жителей города Пскова принято решение разместить 19 ёлочных базаров по следующим адресам:

Рижский проспект, в торце дома № 50;

Рижский проспект, в торце дома № 45;

Рижский проспект, в торце дома № 51;

Рижский проспект, в торце дома №55;

улица Труда, 50;

улица Коммунальная, (за автобусной остановкой «Гулливер»). Там расположится три торговых объекта;

улица Индустриальная, у дома № 4-а;

улица Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов);

улица Рокоссовского, у дома № 22;

улица Народная, напротив дома № 45;

улица Алтаева, у дома №8;

улица Труда, у дома № 39;

улица Гагарина, у дома № 2;

улица Яна Фабрициуса, 5-а;

улица Коммунальная,45;

улица Коммунальная,48;

улица Гражданская,11.

Покупателям предложат деревья высотой от одного метра и выше. Стоимость одного метра – от 500 рублей. Еще одни предприниматель выращивает хвойные у себя на участке. Стриженые пышные елки треугольной формы обойдутся в 2 тысячи рублей за метр. Торговля начнется с 22-24 декабря.