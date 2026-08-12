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Главврач назвал число пациентов, которых обслуживает Островская межрайонная больница

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67 тысяч человек обслуживает Островская межрайонная больница, сообщил главный врач учреждения Гайк Хачатрян в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Больница обслуживает шесть муниципальных округов: Остров, Пыталово, Опочка, Красногородск, Пушкинские Горы и Новоржев. Общее количество населения - 67 тысяч, из которых 10 с половиной - это дети», - сказал Гайк Хачатрян. 

Главный врач отметил, что в Островской межрайонной больнице есть первичное сосудистое отделение, травматологическое,  хирургическое отделения, центр амбулаторной онкологической помощи, межрайонный эндокринологический центр, поликлиника на 800 посещений, в том числе детское отделение, отделение профилактики, а также пять филиалов, в которых есть терапевтические отделения, поликлиники и порядка 60 ФАПов. 

На сегодняшний день в больнице работают порядка 900 человек. 

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