Главврач назвал число пациентов, которых обслуживает Островская межрайонная больница

67 тысяч человек обслуживает Островская межрайонная больница, сообщил главный врач учреждения Гайк Хачатрян в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Больница обслуживает шесть муниципальных округов: Остров, Пыталово, Опочка, Красногородск, Пушкинские Горы и Новоржев. Общее количество населения - 67 тысяч, из которых 10 с половиной - это дети», - сказал Гайк Хачатрян.

Главный врач отметил, что в Островской межрайонной больнице есть первичное сосудистое отделение, травматологическое, хирургическое отделения, центр амбулаторной онкологической помощи, межрайонный эндокринологический центр, поликлиника на 800 посещений, в том числе детское отделение, отделение профилактики, а также пять филиалов, в которых есть терапевтические отделения, поликлиники и порядка 60 ФАПов.

На сегодняшний день в больнице работают порядка 900 человек.