Главврач назвал число пациентов, которых обслуживает Островская межрайонная больница

67 тысяч человек обслуживает Островская межрайонная больница, сообщил главный врач учреждения Гайк Хачатрян в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Главный врач отметил, что в Островской межрайонной больнице есть первичное сосудистое отделение, травматологическое, хирургическое отделения, центр амбулаторной онкологической помощи, межрайонный эндокринологический центр, поликлиника на 800 посещений, в том числе детское отделение, отделение профилактики, а также пять филиалов, в которых есть терапевтические отделения, поликлиники и порядка 60 ФАПов.
На сегодняшний день в больнице работают порядка 900 человек.