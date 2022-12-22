Общество

Фонари установили у школы в Пушкинских Горах

Фонари установили у школы в Пушкинских Горах. Об этом сообщила директор учреждения Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Оксана Филиппова

«Важным для меня, как руководителя образовательного учреждения, является установка фонарей возле школы и по улице Ленина, 10, 12, 14. По этому маршруту идёт активный поток детей в детсад "Сказка" и нашу школу», - отметила Оксана Филиппова и поблагодарила за эту работу главу городского поселения «Пушкиногорье» Александра Афанасьева.

За 4 квартал 2022 года на территории Пушкинских Гор выполнили замену старых приборов уличного освещения на новые, светодиодные, в количестве 58 штук. Освещены территории вдоль детского сада и территория возле школы, заменено и добавлено 12 новых фонарей, заменены неработающие фонари по улицам Аэродромной, Почтовой, Сенном и Совхозном переулках.