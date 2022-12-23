Общество

Судебные приставы вручили новогодние подарки детям из великолукского санатория

Судебные приставы ОСП города Великие Луки и ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов посетили детский санаторий «Великолукский» для вручения детям новогодних подарков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

«Их визит совпал с приходом Деда Мороза и Снегурочки, тем самым сделав праздник ещё интересней для детей. Судебные приставы приняли участие в новогоднем хороводе, радуя детей не только подарками, но и своим вниманием», – рассказали в УФССП.

Новогодние подарки получили 48 детей, которые проходят санаторно-курортное лечение. Дети в свою очередь исполнили новогодние песни и стихи.