Общество

Островская колония продолжит поставлять оборудование для ярмарок в Псков

Заместитель начальника исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области (Островский район, деревня Крюки) Сергей Даньшов провёл рабочую встречу с директором муниципального учреждения города Пскова «Снежинка» Олегом Сладковским с целью развития деловых партнёрских отношений в производственной сфере, повышения деятельности центра трудовой адаптации и получения новых заказов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе беседы стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и согласовали план взаимодействия на следующий год. Первые итоги встречи известны на месте. Достигнуты предварительные договорённости на изготовление и поставку исправительным учреждением торгового-ярмарочного оборудования, а также ограждений для площадок с твёрдыми бытовыми отходами. Срок выполнения работ – первый квартал 2023 года.

«С данной организацией нас связывают крепкие партнёрские отношения. В течение всего календарного года мы активно взаимодействовали, поддерживали деловые контакты, находя понимание по многим важным вопросам. Результат сотрудничества – в городе Пскове новыми объектами общего пользования уже оснащены торговые места на улицах Яна Фабрициуса и Текстильной. Работа в этом направлении будет продолжена», - прокомментировал Сергей Даньшов.