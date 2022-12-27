Общество

Сотрудники псковского ФСС исполнили желание участника «Елки желаний»

Сотрудники регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации исполнили желание участника всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Некоторое время назад псковский мальчик с помощью мамы написал письмо Деду Морозу с просьбой подарить ему беспроводную музыкальную Bluetooth-колонку. Так пскович стал участником всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Шар с мечтой мальчика достался Псковскому региональному отделению ФСС.

«Мы впервые и с большим удовольствием приняли участие в этой благотворительной акции, - рассказывает заместитель управляющего региональным отделением Ирина Болотина. – Непередаваемые и ни с чем несравнимые чувства я испытала сегодня, когда, вручая музыкальную колонку, увидела сияющие от счастья глаза юноши. Мы помогли ему поверить в невероятное – в новогоднее чудо!»

Помимо главного подарка, мальчик и его младший брат получили от Фонда сладкие сладкие подарки и имбирные пряники в виде «Елки желаний», которые заместитель управляющего испекла для ребят.