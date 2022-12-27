Сотрудники псковского ФСС исполнили желание участника «Елки желаний»

Сотрудники регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации исполнили желание участника всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Некоторое время назад псковский мальчик с помощью мамы написал письмо Деду Морозу с просьбой подарить ему беспроводную музыкальную Bluetooth-колонку. Так пскович стал участником всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Шар с мечтой мальчика достался Псковскому региональному отделению ФСС.
«Мы впервые и с большим удовольствием приняли участие в этой благотворительной акции, - рассказывает заместитель управляющего региональным отделением Ирина Болотина. – Непередаваемые и ни с чем несравнимые чувства я испытала сегодня, когда, вручая музыкальную колонку, увидела сияющие от счастья глаза юноши. Мы помогли ему поверить в невероятное – в новогоднее чудо!»
Помимо главного подарка, мальчик и его младший брат получили от Фонда сладкие сладкие подарки и имбирные пряники в виде «Елки желаний», которые заместитель управляющего испекла для ребят.