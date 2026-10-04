«Совет матерей» предложил установить системы видеонаблюдения в детсадах

Председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая предложила оснастить все детские сады в России системами видеонаблюдения с обеспечением необходимых условий хранения и доступа к записям.

Как сообщается в обращении на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова, данная инициатива поступила в организацию от бывшей сотрудницы частного детского сада и мамы двухлетней дочери, обеспокоенной возможными случаями насилия в детских садах, которые зачастую не фиксируются официально.

«"Совет матерей" поддерживает данное предложение и считает, что безопасность детей в дошкольных образовательных организациях является приоритетной задачей государственной политики… Просим вас рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих обязательное оснащение всех детских садов (частных и государственных) системами видеонаблюдения с обеспечением необходимых условий хранения и доступа к записям», - говорится в документе.

Буцкая отметила, что видеонаблюдение позволит не только предотвращать конфликтные ситуации, но и объективно фиксировать факты недопустимого обращения с детьми, а также защищать добросовестных сотрудников от необоснованных обвинений.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность введения обязательного ежегодного медицинского освидетельствования сотрудников детских садов психиатром и наркологом как условия допуска к работе с детьми, пишет РИА Новости.