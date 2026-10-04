Стоматолог назвала последствия привычки спать с открытым ртом

Сезонные простуды, аллергический ринит, искривление носовой перегородки и привычка спать с открытым ртом могут приводить к постоянному ротовому дыханию, которое негативно влияет на здоровье полости рта. Об этом рассказала стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Виктория Кравцова.

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«Ротовая полость для дыхания не предназначена природой. Когда человек дышит ртом, слизистая оболочка стремительно теряет влагу, а слюна густеет и испаряется», — отметила специалист.

По словам Кравцовой, слюна выполняет защитную функцию: помогает нейтрализовать кислоты, участвует в восстановлении минерального состава эмали и сдерживает размножение бактерий. При пересыхании полости рта защитные механизмы ослабевают, что создает условия для воспаления десен и других заболеваний.

Особенно заметно последствия могут проявляться во время сна. При постоянном дыхании ртом слизистая пересыхает, а снижение защитного действия слюны может способствовать развитию кариеса в области у края десны.

«При ротовом дыхании, особенно во время ночного сна, кислотность падает ниже критической отметки 5,5, при которой начинается химическое растворение защитного слоя эмали. Без омывания слюной зубы теряют кальций и фосфор, из-за чего стремительно развивается так называемый пришеечный кариес прямо у границы десны», — пояснила стоматолог.

Еще одним последствием сухости может стать неприятный запах изо рта. При недостатке влаги бактерии активнее размножаются и перерабатывают остатки пищи и зубного налета, выделяя соединения с характерным запахом, пишут «Известия».

Как ротовое дыхание влияет на слизистые

Постоянная сухость затрагивает не только зубы и десны, но и другие ткани полости рта. По словам специалиста, на языке могут появляться белый налет, жжение и болезненные трещины.

Кроме того, сухой и холодный воздух при дыхании ртом раздражает заднюю стенку горла. Это может сопровождаться першением и способствовать развитию затяжного воспаления глотки.

Особое внимание необходимо уделять детям. Длительное нарушение носового дыхания в детском возрасте может влиять на формирование зубочелюстной системы. По словам Кравцовой, среди возможных последствий — сужение верхней челюсти, скученность зубов и изменение типа лица.

Что делать при постоянном дыхании ртом

По мнению стоматолога, в первую очередь необходимо установить причину нарушения носового дыхания. Для этого следует обратиться к оториноларингологу и восстановить свободное прохождение воздуха через нос.

Одновременно Кравцова рекомендовала посетить стоматолога, чтобы оценить состояние десен и эмали. При необходимости специалист может назначить процедуры для укрепления зубных тканей.

Отдельное внимание стоит уделить пациентам с гастроэзофагеальным рефлюксом. Если сухость во рту сочетается с ночными забросами желудочного содержимого, кислота может дополнительно повреждать эмаль. При наличии изжоги и других симптомов рефлюкса об этом важно сообщить лечащему врачу. Комплексный подход позволяет одновременно устранить причину ротового дыхания и снизить риск связанных с ним проблем с зубами и слизистыми.