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Эксперт по этикету назвала неуместные подарки на День учителя

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Деньги в конверте, дорогие украшения и алкоголь дарить педагогам неуместно, рассказала эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября.

«Деньги в конверте, алкоголь или дорогие украшения - табу», - сказала Баранова.

Также она напомнила, что подарок учителю не должен стоить дороже 3 тысяч рублей.

Баранова ранее рассказала, что беспроигрышными подарками педагогу на День учителя могут стать полезный аксессуар для работы или обустройства рабочего места, подписка на образовательную платформу или редкая книга, пишет РИА Новости.

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