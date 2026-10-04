Астроном назвал перспективное место для высадки на Марсе

Существующий на Марсе разлом коры глубиной в 10 километров, куда легко поместится гора Эверест, может быть перспективным для будущей высадки землян, поскольку сможет стать защитой от радиации. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.

Ранее он сообщал, что космонавт при полете на Марс получит дозу радиации в 80 бэр (биологический эквивалент рентгена), что в 16 раз больше, чем допустимая годовая доза для сотрудника АЭС.

«На Марсе есть овраг такой марсианской коры с глубиной до 10 километров. Наш Эверест скроется в нем. Очень перспективное место может быть в плане высадки. <…> Сама высадка на Марсе - это дело не очень простое, там атмосфера разрежена, и парашюты там слабо работают. Но чем глубже, тем плотнее атмосфера, и когда ты садишься на парашюте в овраг, она там более плотная и мягче получается посадочка», - сказал собеседник агентства.

По словам астронома, именно пещеры или крупные овраги на Марсе имеют потенциал для посадки, поскольку смогут защитить космонавтов от радиации. Кроме того, в таких местах в замерзшем виде могла сохраниться вода, пишет ТАСС.

«В этих оврагах вода сохранялась больше, чем в других местах. Всегда по оврагам текут остатки воды, и там на дне она замерзла», - пояснил он, добавив, что при должных процедурах очистки ее можно будет использовать для бытовых нужд.

Сурдин отметил, что ранее Марс был богат жидкой водой, о чем свидетельствуют оставшиеся следы речных русел. Сейчас располагается вода либо на полюсах как лед, либо находится под грунтом, как вечная мерзлота.