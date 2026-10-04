Ушёл из жизни Валерий Медведев — автор эмблем великолукских встреч воздухоплавателей

На 72-ом году жизни скончался Валерий Медведев — член Союза архитекторов России, известный великолукский архитектор, главный архитектор города в 1988–1993 годах и вновь с 2004 года. Об этом сообщили в Федерации воздухоплавательного спорта Псковской области.

Фото: Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области

«Для нашего воздухоплавательного сообщества Валерий Медведев — человек, чьё имя навсегда связано с историей встреч воздухоплавателей в Великих Луках. Он стоял у истоков этих встреч, помогал создавать их особую атмосферу и образ. Именно Валерию Медведеву принадлежит авторство эмблем встреч воздухоплавателей и сувенирной продукции, ставших частью их истории и узнаваемого облика. Он был не просто архитектором — он помогал формировать пространство и традиции нашего города, в том числе той удивительной воздушной истории, которая уже много лет объединяет Великие Луки и воздухоплавателей со всей страны. Светлая память Валерию Медведеву. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Валерия. Память о нём останется с нами — в архитектуре города, в созданных им образах и в истории великихлукского воздухоплавания», - выразили соболезнования в Федерации воздухоплавательного спорта Псковской области.

Валерий Медведев как главный архитектор города и главный дизайнер встречи воздухоплавателей разрабатывал эскизы медалей для победителей соревнований.