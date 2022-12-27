Общество

Оптимизацию автостанций обсудили в правительстве Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил оптимизацию автостанций и остановочных пунктов в регионе с врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Текущая экономическая ситуация, избыточное регулирование транспортной отрасли, а также последствия «ковидных» ограничений крайне негативно сказываются на пассажиропотоке и прибыли автотранспортных предприятий.

Так, непростая экономическая ситуация сложилась на государственном предприятии «Псковавтотранс», доход которого напрямую зависит от пассажиропотока, который после «ковидных» ограничений полностью не восстановился. Постоянные расходы предприятия также растут в последнее время, что в итоге приводит к убыточности основной деятельности. В первую очередь, под ударом оказываются слабо загруженные транспортные узлы — небольшие автостанции, обеспечивающие транспортную доступность малых населённых пунктов Псковской области.

В целях сокращения убытков предприятия нет цели закрыть объекты транспортной инфраструктуры. По поручению губернатора области Михаила Ведерникова, правительством Псковской области принимаются все возможные меры по сохранению ключевых автостанций, а максимально убыточные автостанции для привлечения инвесторов передаются в собственность муниципальных образований области с сохранением основной функции. В отдельных случаях ведется поиск инвесторов, готовых осуществлять свою деятельность с дополнительным функционалом по продаже билетов.

«Оптимизация работы предприятия не окажет негативного влияния на транспортное обслуживание населения, не повлияет на движение пригородного и междугородного транспорта к населенным пунктам, все рейсы и маршруты будут сохранены в полном объеме, а наоборот поможет снизить огромную финансовую нагрузку», — подчеркнул Станислав Стармолотов.

Он также отметил, что перевод объектов транспортной инфраструктуры в разряд остановочных пунктов является общей тенденцией для большинства регионов России. «В Псковской области планируется оптимизировать работу автостанций в Палкино, Дно, Старом Изборске и в Стругах Красных», — уточнил врио председателя комитета по транспорту.

В направлении перспектив развития автостанции в Палкино, как остановочного пункта, администрацией Палкинского района рассматриваются предложения от двух инвесторов об использовании объекта с обременением по предоставлению пассажирам зала ожидания и туалетов.

На автостанции в Дно планируется введение электронной кассы с функцией по продаже билетов, что является одним из шагов в направлении к цифровизации транспортной инфраструктуры.

По объекту, расположенном в Старом Изборске, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором, заинтересованным в развитии объекта с последующей функцией продажи билетов.

В Стругах Красных закрытие автостанции не планируется, в настоящее время прорабатывается вопрос оптимизации ее работы, достигнуты договоренности с многофункциональным центром в части передачи объекта с сохранением функционала автостанции и по формированию сметы для его дальнейшего переоборудования. Для обслуживания пассажиров изменений в функционале объекта не запланировано.

Отдельно Станислав Стармолотов доложил Михаилу Ведерникову по вопросу повышения тарифов на услуги транспортной инфраструктуры для перевозчиков междугороднего сообщения на 2023 год. «По данному вопросу провели совещание с региональными перевозчиками. На основании многостороннего анализа информации, учитывая среднее процентное соотношение устанавливаемых на 2023 год в других регионах Северо-Западного округа, а также рост инфляции в 2022 году, рекомендовали установить тариф по междугородным перевозкам не более 10%, по пригороду оставить без изменений», — проинформировал врио председателя комитета.