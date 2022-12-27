Общество

Как подготовить новогодний стол и не устать, объяснили эксперты

Эксперты пояснили, как подготовить блюда так, чтобы не устать и встретить Новый год в хорошем настроении. Например, необходимо заранее составить план меню, чтобы приготовить не больше и не меньше.

Стоит придумать такие блюда, которые точно будут съедены в Новый год, и их не придётся потом выбрасывать. Например, закуски и нарезка составят по 50-70 граммов на человека, салаты и горячие закуски – по 100 граммов. По 200 и 150 граммов можно приготовить основное блюдо и гарниры. Десерта хватит по 70-100 граммов на человека, а фруктов – по 300 граммов, пишет RuNews24.

В новогоднюю ночь человек обычно съедает не более 1-1,2 килограмма еды. Некоторые даже отказываются от горячего и десертов. Чтобы облегчить готовку, можно купить некоторые готовые блюда, например, паштеты, рийеты, копчёное мясо, закуски. Салаты тоже продаются готовыми, так что можно их приобрести даже 31 декабря в свежем виде, отметили эксперты.

Можно сделать и заготовки, например, заморозить заранее замаринованную птицу – утку или курицу, а также свиные отбивные. Заморозку хорошо переносят слойки, круассаны, муссовые торты, пирожные. Накрывать стол можно вместе с гостями, так будет и проще, и быстрее. Однако, как заметили эксперты, приглашённых стоит заранее предупредить об этом, чтобы просьба не застала их врасплох.