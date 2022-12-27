Общество

Свиной грипп выявили у 18 человек в Псковской области

Свиной грипп выявили у 18 человек в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 15,6 % и составила 152,36 на 10 тысяч населения. С 19 по 25 декабря зарегистрировали зарегистрировали 9450 случаев. Снижение заболеваемости отмечается по всем возрастным группам.

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен по совокупному населению области на 30,8 %. Превышение эпидпорога зарегистрировано среди взрослых на 39,1 %, среди детей: 0-2 года – на 41,8 %, 3-6 лет – на 17,8 %.

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 25,1 % и составила 234,21 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 4905 случаев. Среди детей до 14 лет заболеваемость снизилась на 33,5 %, в том числе у детей 7-14 лет – на 52,2 %. Эпидпорог по Пскову превышен на 132,2 %.

Количество лиц с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, уменьшилось за неделю на 40,5 % и составило 75 человек.

Как уточнили в ведомстве, проведены исследования на наличие распространённых возбудителей гриппа и ОРВИ. Удельный вес положительных находок среди обследуемых составил 76,9 % (у 30 человек). Вирус гриппа H1N1 выявили у 18 обследованных лиц, или у 60,0 % от числа обследованных, вирусы гриппа А несубтипированные – у 6 человек, или 20,0 %. В структуре прочих респираторных вирусов вирусы парагриппа составили 6,7 %, метапневмовирусы – 3,3 %, риновирусы – 10,0 %.

«В период новогодних каникул управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в организованные детские коллективы, а также на новогодние детские коллективные мероприятия. При первых симптомах заболевания, ухудшении общего состояния оставайтесь дома, вызовите врача и строго следуйте его рекомендациям», - добавили в ведомстве.