«Небо зовет!»: Псковичи смотрят на Сатурн и галактику Андромеды

Наблюдения за звездным небом в телескоп в рамках проекта «Небо зовет!» проходят в Пскове на стадионе, расположенном рядом со спортивным комплексом «Электрон», сегодня, 16 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Софья Зиновьева / ПЛН

Мероприятие проходит в рамках молодежного проекта «Небо зовёт!», который реализуется при поддержке администрации города Пскова, Дирекции спортивных сооружений, «АстроПсков», Псковского планетария, Центра «Юный техник».

«Благодаря проекту "Звездный класс", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, появился большой телескоп трехсотмиллиметровый, в который мы можем наблюдать разную красоту. У Псковского планетария вот появился смарт телескоп, умный, который выводит картинку сразу на планшет или на телефон. Можно показать людям много всего нового, интересного. Надеемся, что это заинтересует, и, может быть, кто-то из детей заразится темой космоса, астрономией, наукой, в принципе, и пойдет учиться на это дело», - рассказал директор псковского планетария Владимир Колпаков.

На стадионе работает два больших телескопа, один самодельный и смарт телескоп, выводящий картинку на планшет.

«Я надеюсь, что тучки убегут, нам выключат фонари, и мы увидим Сатурн. Также сегодня нет луны, поэтому, я надеюсь, что у нас получится посмотреть туманность Кольцо, галактику Андромеды, попытаемся посмотреть разные туманности и объекты глубокого космоса», — поделился Владимир Колпаков.

Также Владимир Колпаков рассказал, что 23 октября пройдет астрономический фестиваль на стадионе «Машиностроитель», в рамках которого пройдут лекции, наблюдения в телескопы и огненное шоу.

Прийти может любой желающий, телескопы проработают до 23:00. Вход свободный. Организаторы рекомендуют одеваться теплее.