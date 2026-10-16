«Небо зовет!»: Псковичи смотрят на Сатурн и галактику Андромеды

Наблюдения за звездным небом в телескоп в рамках проекта «Небо зовет!» проходят в Пскове на стадионе, расположенном рядом со спортивным комплексом «Электрон», сегодня, 16 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Софья Зиновьева / ПЛН
Мероприятие проходит в рамках молодежного проекта «Небо зовёт!», который реализуется при поддержке администрации города Пскова, Дирекции спортивных сооружений, «АстроПсков», Псковского планетария, Центра «Юный техник».
На стадионе работает два больших телескопа, один самодельный и смарт телескоп, выводящий картинку на планшет.
Также Владимир Колпаков рассказал, что 23 октября пройдет астрономический фестиваль на стадионе «Машиностроитель», в рамках которого пройдут лекции, наблюдения в телескопы и огненное шоу.
Прийти может любой желающий, телескопы проработают до 23:00. Вход свободный. Организаторы рекомендуют одеваться теплее.