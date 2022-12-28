Общество

Отсутствие мест выгула домашних животных выявила прокуратура в Стругах Красных

В Стругах Красных, а также в Новосельской и Марьинской волостях нет мест выгула домашних животных, которые обозначены специальными табличками и оборудованы контейнерами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Стругокрасненского района.

В деятельности администрации сельских поселений Новосельской и Марьинской волостей, а также администрации Струг Красных выявили нарушения федерального законодательства. Так, на территориях названных поселений не определены места выгула домашних животных, которые обозначаются специальными табличками и оборудуются контейнерами.

По результатам проверки в адрес глав администраций поселений внесли представления об устранении нарушений закона. Исполнение мер прокурорского реагирования находится на контроле.