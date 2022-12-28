Общество

Губернатор оценил работы по реконструкции Могилы Неизвестного солдата в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда в среду, 28 декабря, оценил работы по реконструкции мемориала «Могила Неизвестного солдата» в Пскове, которые стартовали в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Перед началом обхода, в память о павших в годы Великой Отечественной войны за освобождение Псковской земли, губернатор возложил букет роз к Вечному огню.

В ходе реконструкции проведен целый комплекс работ. Усилена конструкция монумента, установлен фундамент из буранабивных свай, осуществлен монтаж новых железобетонных плит покрытия, гранитных ступеней, а также смонтирована новая звезда над газовой горелкой. Представитель подрядной организации рассказал, что после демонтажа металлического обрамления газовой горелки были выявлены скрытые дефекты плиты перекрытия, что потребовало дополнительных работ по укреплению конструкции. Глава города Пскова Борис Елкин в свою очередь подчеркнул, что многие элементы памятника выполнялись на заказ.

Михаил Ведерников уточнил, что еще необходимо сделать на объекте. Подрядчик рассказал, что в основном речь идет о восстановлении газона и благоустройстве территории. Работы продолжатся весной, после наступления благоприятных погодных условий. Глава региона подчеркнул необходимость завершить объект к Дню Победы. Подрядчик заверил, что к началу мая все работы будут окончены. Борис Елкин также добавил, что в дальнейшем вокруг памятника планируется установить контурную подсветку.

Все ремонтно-восстановительные работы на мемориале проводились в соответствии с первоначальным проектом, который был сделан известным архитектором-реставратором Всеволодом Смирновым. Так, например, после укрепления основания убраны подпорные стенки, что создает ощущение монумента, парящего над землей. Восстановлены и другие элементы памятника, задуманные автором.

Напомним, мемориал «Могила Неизвестного солдата» был открыт в июле 1974 года, в дни празднования 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков. Здесь погребен солдат, о смерти которого известно больше, чем о жизни. Он погиб на 18-й день войны, 9 июля 1941 года у деревни Батьковичи неподалеку от Пскова. Это мог быть боец 111-й или 118-й стрелковых дивизий, оборонявших подступы к городу.

По задумке Всеволода Смирнова, семнадцать зенитных орудий, устремленных ввысь, — это символ орудий, салютовавших освободителям Пскова в июле 1944 года в Москве двадцатью залпами из двухсот двадцати четырех орудий. Это символ Салюта Победы.