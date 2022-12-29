Общество

Псковский «Горводоканал» передал подарки семьям мобилизованных сотрудников

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» передало подарочные наборы семьям мобилизованных сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: «Горводоканал»

«Наступление Нового года - период надежд и веры в лучшее и доброе. Мы понимаем, что тепло Нового года не в полной мере придет в дома и семьи наших сотрудников, которые были мобилизованы и сейчас находятся далеко не в праздничных условиях. Очень хочется, чтобы наши коллеги и их семьи знали, как важны они для предприятия, и чувствовали наше внимание», - отметили на предприятии.

Специальные подарочные наборы от директора «Горводоканала» Константина Болотина передали семьям мобилизованных сотрудников предприятия.

«Слова искренней поддержки и поздравлений с наступающим Новым годом адресовали тем, кто каждый день просыпается с одной мыслью и надеждой о скорейшем возвращении ребят. Наш скромный вклад – это то небольшое, что мы можем сделать для членов нашей большой и дружной семьи под названием "Горводоканал". Это простой способ сказать, что мы рядом, передать внимание и заботу в знак того, что мы помним и ждем их скорейшего возвращения вместе с их семьями. Сейчас как никогда важно постараться найти силы, чтобы верить только в лучшее, создавая атмосферу тепла и уюта в доме, чтобы Новый год и Рождество Христово наполнили всех надеждой, подарили тепло», - добавили в «Горводоканале».