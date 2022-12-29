Общество

Расходы на содержание ФОКОТов и спортшкол предусмотрели в бюджете Псковской области

Законопроект о внесении изменений в региональный закон «О межбюджетных отношениях в Псковской области» одобрили депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изменения предусматривают расходы на содержание спортивных объектов: стадионов и ФОКОТов, построенных в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» и в рамках программы «Газпром - детям», и на содержание спортивных школ.

Также увеличивается норматив обеспеченности зелеными насаждениями на 1 жителя городского округа с 10 кв. м до 20 кв. м; норматив количества опор освещения на 1 км с 20 до 22 штук для сельских поселений и межселенной территории, с 25 до 27 штук для сельских поселений, границы которых прилегают к границам городского округа, с 33 до 35 штук для городских поселений и городских округов и коэффициент расходов на содержание опор уличного освещения и их установку с 10% до 17% от суммы расходов на уличное освещение.

Документов предусмотрено увеличение дифференцированного норматива отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации с 11% до 12%.

Кроме того, уменьшается доля платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в общем объеме расходов на содержание учреждений дошкольного образования с 38% до 30,6%.

Также исключается нормативная единица главы администрации в городе Пскове в связи с изменением системы управления в городе Пскове; уточняется методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений и форма отчета об исполнении указанных государственных полномочий.