Псковичам рассказали, что даст оформление Единой карты жителя

С сентября псковичи смогут оформить единые карты жителей региона, по которым будут предоставляться скидки на предложения партнеров, а в общественном транспорте обладателям льгот при оплате проезда с помощью ЕКП «Псковская» не нужно будет предъявлять документы, подтверждающие льготную категорию. Об этом в объединенном общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН-FM на тематической пресс-конференции рассказали участники проекта.

Начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов отметил, что реализация проекта стала возможна за счёт интеграции Псковской области в экосистему Санкт‑Петербурга.

Ранее власти региона изучали разные варианты внедрения карты, но каждый раз сталкивались с серьёзными ограничениями — прежде всего с высокими затратами. По словам Виталия Рахманова, разработка собственного продукта для сравнительно небольшого региона экономически невыгодна: вложения не окупаются в первые годы эксплуатации. Поэтому было принято решение не создавать систему с нуля, а присоединиться к уже действующей экосистеме «Единой карты петербуржца».

«Это готовая инфраструктура — региону не придётся на старте вкладывать крупные бюджетные средства, — пояснил Виталий Рахманов. — Мы становимся частью системы, в которой уже участвует свыше 700 партнёров: их скидки будут доступны и жителям Псковской области».

«Эмиссия карт, вероятнее всего, стартует с 1 сентября», — уточнил Виталий Рахманов.

Управляющий ВТБ в Псковской области Дмитрий Наумкин отметил, что Пскову повезло попасть в проект информационной системы, откатанной на примере Ленинградской области.

«ВТБ имеет большой опыт участия в проектах «Карта жителя» в других регионах России, - отметил спикер. - Пскову повезло все-таки с названием города, он начинается на букву «П». Потому что если бы не был бы Псков, то тогда и «Карта псковича», наверное, превратилась во что-то другое. И коллеги у нас в Петрозаводске, я сейчас знаю, запускают такой же проект. Видимо, им тоже повезло с буквой «П». Поэтому все мы говорим спасибо вам большое, петербуржцам, что принимаете свое дружно в семью нас, псковичей».

Представитель ВТБ рассказал, что очень рад, что и Псковская область вошла в проект. «Карта станет уникальным платежным инструментом, который будет включать в себя финансовые сервисы», - отметил спикер.

«Но помимо тех сервисов, которые будут предоставлять правительство Псковской области и Санкт-Петербург, мы, безусловно, туда интегрировали наши бонусные сервисы. Прежде всего, это наша система лояльности, так называемый бонус. Новая система - это возможность оплаты без комиссии. Это тоже партнер, их у нас тоже очень много. Если зайти в ВТБ Онлайн, то можно все их увидеть. Карта будет выдаваться бесплатно», - уточнил Дмитрий Наумкин.

Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец подчеркнул, что «Единая карта псковича» будет способствовать цифровизации школ Псковской области.

Система позволяет перевести в безналичный формат ключевые процессы — оплату школьного питания и учёт посещаемости. Это существенно снижает административную нагрузку на педагогов: им больше не нужно заниматься сбором наличных, передачей средств комбинату школьного питания, ведением ведомостей и урегулированием вопросов с родителями.

По словам представителя Сбера, во многих школах уже установлены турникеты и внедрён модуль «Мама, я пришёл»: он автоматически уведомляет родителей о том, когда ребёнок зашёл в здание или покинул его.

Кроме того, система интегрирована со школьными столовыми: ученики могут оплачивать обеды с помощью карты, а родители — просматривать меню и при необходимости устанавливать ограничения на выбор блюд.

Владимир Компаниец отметил, что переход от ручных операций к цифровым финансовым процессам — давно назревший шаг, который теперь доступен для всех школ среднего звена в регионе. «Это всё переходит в цифровой финансовый мир, операции осуществляются фактически уже при помощи системы», — отметил гость студии.

Напомним, в Псковской области с сентября запустят «Единую карту жителя» — она будет представлена в двух вариантах: для взрослых (ЕКП «Псковская») и для детей (ЕКПшка «Псковская»).