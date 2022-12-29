Общество

Россиянам рассказали о веганских вариантах блюд новогоднего меню

Привычные новогодние блюда можно заменить на веганские для тех, кто не употребляет продукты животного происхождения. Так, в салаты вместо мяса можно положить веганскую колбасу или добавить поджаренный сейтан – это пшеничный аналог мяса. Возможны вариации также с тофу и авокадо.

Веганскую селёдку под шубой можно приготовить, используя листья нори с баклажанами и грибами. Их следует обжарить на сковороде. Горячее блюдо с мясом можно заменить лобио из овощей. Также можно сделать салаты с фалафелем, пишет RuNews24.

Веганский майонез можно приготовить на основе аквафабы. Эта жидкость есть в банках с консервированной фасолью, горошком или нутом. К 200 миллилитрам жидкости нужно добавить сахар и соль, лимонный сок, уксус. Всю смесь необходимо взбить блендером. Также нужно добавлять растительное масло в процессе взбивания.

На десерт следует подать запечённые яблоки или груши с мёдом и орехами. Можно приготовить также кекс или штрудель без использования яиц и молока.