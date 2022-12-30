Общество

Псковские росгвардейцы подвели итоги за 2022 год

Итоги служебно-боевой деятельности управления Росгвардии по Псковской области за 2022 год подвели под руководством начальника ведомства Игоря Иванова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе совещания полковник полиции Игорь Иванов отметил, что в 2022 году подразделения управления выполнили все поставленные перед ними задачи.

Сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» регионального управления Росгвардии провели более 800 специальных операций, при оказании содействия правоохранительным органам задержали 50 подозреваемых в совершении преступлений и правонарушений, изъяли 50 единиц огнестрельного оружия. Специалисты инженерно-технической отделения ОМОН «Кром» обезвредили и уничтожили боеприпасы различного калибра времен Великой Отечественной войны и 14 килограмм взрывчатых веществ.

Личный состав подразделений вневедомственной охраны пресек 389 попыток совершения правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. За совершение правонарушений задержали более 2600 человек, в отношении которых впоследствии возбудили 46 уголовных дела, составили 2489 протоколов об административных правонарушениях.

В ходе контроля за оборотом оружия, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии осуществили более 19 000 проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства. В результате аннулировано 120 разрешений на право владения оружием. Изъяли 579 единиц оружия и 3150 патронов к огнестрельному оружию.

По окончании совещании полковник полиции Игорь Иванов вручил отличившимся росгвардейцам благодарности и подарки.