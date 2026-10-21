Центры адаптивного спорта в Пскове и Печорах начнут строить в следующем году на средства Российского спортивного фонда

О строительстве Центра адаптивной физической культуры и спорта в Пскове и Печорах доложил сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр спорта России Михаил Дегтярев. Работы начнутся в следующем году на средства Российского спортивного фонда, созданного по поручению главы государства в прошлом году для дополнительной финансовой поддержки физической культуры и спорта, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

«Кроме поддержки спортивных федераций, учреждений спорта, физкультурных инициатив, по отдельным поручениям президента фонд может финансировать и капитальное строительство. Одним из первых таких объектов будет наш центр», - отметил глава региона.

Ранее Владимир Путин поддержал нашу инициативу о строительстве центра во время рабочей встречи.

Строительство двух комплексов позволит создать необходимые условия для занятий спортом, реабилитации и поддержки ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья.