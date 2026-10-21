Губернатор в рамках медиафорума вручил награды псковским журналистам

Выпускающий редактор Псковской Ленты Новостей Ксения Анисимова получила благодарность правительства Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников вручил награду «за большой вклад в объективное освещение событий общественной, политической и культурной жизни Псковской области» в правительстве региона в рамках VII Псковского международного медиафорума 20 октября.

В рамках торжественного мероприятия международного медиафорума «Единство народов — единство ценностей» Михаил Ведерников обратился к представителям медиасообщества региона и приглашенным гостям. Глава региона обратил внимание на множество положительных отзывов, которые уже поступили о работе медиафорума. «Я очень надеюсь, что вам всем было полезно, интересно и на пленарном заседании, и на секциях. Уверен, было приятно пообщаться друг с другом. Впереди у нас очень много важных задач, которые нужно вместе решать. Важно, чтобы мы друг другу доверяли, общались, были едины, тогда у нас обязательно все получится», — сказал Михаил Ведерников.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в этот день губернатор вручил награды наиболее опытным и ярким представителям медиасферы Псковской области. Почетной грамотой главы региона отмечены заслуги в развитии средств массовой информации на территории региона редактора направления отдела предпечатной подготовки издательского дома «Медиа 60» Марины Быстровой.

От лица всех участников форума журналист поблагодарила губернатора за то, что на протяжении многих лет правительство региона поддерживает такое важное мероприятие: «Нам очень приятно, что мы имеем возможность быть на волне не только с российскими, но и с зарубежными СМИ. Для нас это не только обмен опытом, но и налаживание связей, что так важно в Год народного единства».

За личные заслуги в развитии телевидения, объективное освещение событий общественной, политической и культурной жизни региона нагрудный знак и удостоверение к почетному званию «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области» глава региона вручил журналисту, ведущей теле- и радиоэфиров с 28-летним стажем в СМИ, главному редактору телестудии «Телеком» с 2001 по 2015 Инге Макеевой и видео-оператору, режиссеру, продюсеру с 30-летним стажем в СМИ Евгению Сумину.

Инга Макеева обратила внимание, что для журналиста большая честь — получить такое звание, это событие она разделяет со всеми коллегами. «Уверена, что эта награда станет для меня источником вдохновения для новых проектов, которые нужны нашим людям и помогают формировать медиа пространство и позитивный образ нашего региона», — добавила она.

Еще семь работников отрасли награждены благодарственными письмами правительства Псковской области за большой вклад в объективное освещение событий общественной, политической и культурной жизни региона.

«Спасибо за эту награду. Она даже больше не про личные достижения, а про признание важности той миссии, которую ежедневно выполняют журналисты. Псковская область динамично развивается, и для нас большая ответственность и большая честь первыми рассказывать об этих изменениях жителям», — выступила от лица награждённых специальный корреспондент ГТРК «Псков» Анастасия Николаева.

Свое видеоприветствие гостям форума направила главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она поблагодарила губернатора за большое внимание, которое уделяется в регионе укреплению национального единства и противодействию фальсификации истории.

«Вы же видите, что происходит, когда история фальсифицируется, а единство рушится. <… > Так здорово, что мы всеми силами, несмотря на то, что стране сейчас тяжело, идет СВО, стараемся объяснять людям, как важно быть вместе. Именно поэтому мы вместе. Псковская область славится тем, что привлекает огромное количество замечательных людей за границей. Мы говорим о тысячах людей, которые переезжают к нам, потому что разделяют с нами наши культурные ценности, вливаются в то самое единство, о котором мы говорим», — отметила Маргарита Симоньян. Она также выразила надежду, что профессиональные советы специалистов RT и «Спутника», которыми они поделились в рамках работы тематических секций, были полезны участникам форума.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фотографии Вероники Витковской и пресс-службы правительства Псковской области