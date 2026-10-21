День цемента отмечают сегодня

В мире существует огромное количество оригинальных праздников, и 21 октября отмечается один из таких — День цемента. Кем и когда он был учрежден — история умалчивает, но, благодаря Интернету, этот день становится всё известнее. А вот дата праздника приурочена к одному историческому событию — именно в этот день в 1824 году шотландец Джозеф Аспидин зарегистрировал патент на медленно застывающий цемент — портландцемент.

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Своё название этот материал получил из-за схожести с каменной породой в регионе южной Англии в Портланде. Правда сначала использовался портландцемент только для штукатурных работ и создания элементов декора. А вот сегодня цемент – один из основных строительных материалов, без которого невозможно представить ни один ремонт или строительство, поскольку этот раствор отличается быстрым застыванием и высокой прочностью.

Однако, согласно археологическим находкам, цемент как строительный материал был известен задолго до момента, когда был запатентован. Некоторые историки считают, что подобный раствор использовался при строительстве Великой Китайской стены и древнеримских Акведуков, а также — при возведении древнеегипетских пирамид. Такой вывод был сделан при исследовании одного из блоков пирамиды Хеопса, когда внутри него обнаружили человеческий волос. А в натуральном камне его быть, конечно же, не должно.

Как бы то ни было, но широкое распространение цемент получил только в 19 веке, а до него основными искусственными вяжущими веществами для скрепления камней, кирпичей и плиток были гипс, известь и глина. Например, в Древнем Риме для улучшения таких свойств в известковые растворы добавляли измельчённые вулканические породы, а на Руси — недожжённый кирпич.

После «изобретения» цемента, сначала он стал применяться при строительстве и отделке домов, а затем и других объектов, поскольку отличался от других средств завидными преимуществами: устойчивостью к перепадам температуры, влагостойкостью, хорошими теплоизоляционными качествами и т.д. И сегодня он является основным компонентом строительных растворов, обеспечивая прочность и долговечность зданий и сооружений, а потому сфера его применения весьма обширна. Цемент используют для монолитного и сборного строительства гражданских и промышленных объектов, в дорожном и гидротехническом строительстве, в реставрационных работах и реконструкции.

Традиционно цемент изготавливается измельчением в порошок клинкера, в который вводят модифицирующие добавки и наполнители, пишет Calen.ru. И при разведении этой массы водой получается вяжущий состав, легко наносимый на любые поверхности. Кстати, испытания цемента на прочность обязательно проводятся в лабораторных условиях с использованием современного оборудования и прогрессивных методов анализа. Крупнейшими странами по производству цемента считаются Швейцария, Франция и Германия. В России действует несколько цементных заводов в разных регионах страны.

Сегодняшний же день напоминает нам о значении качественных строительных материалов, а также о важности безопасных и устойчивых технологий в строительстве. Также этот день — возможность выразить благодарность всем, кто причастен к «цементным» отраслям, — ученым, инженерам, строителям и архитекторам, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие строительных технологий. Ведь благодаря их профессионализму и труду цемент продолжает оставаться символом прочности, надежности и прогресса.