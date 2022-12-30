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Общество

Россиянам рассказали о китайских вариантах блюд новогоднего меню

30.12.2022 21:40|ПсковКомментариев: 0

Привычные новогодние блюда можно заменить на блюда в китайском стиле. Так, для желающих разнообразить новогоднее меню предлагают присмотреться к некоторым традиционным блюдам.

Можно приготовить утку, которая считается в Китае символом плодородия. За 70 дней до трапезы утку кормят специальными злаками, чтобы она набрала вес, а её мясо получило необходимые витамины. За сутки до приготовления утку забивают, за 12 часов тушку намазывают соусом из мёда и апельсина, а за три часа до жарки её обмазывают специями и надувают воздухом, пишет RuNews24.

Рыбу на Новый год в Китае готовят тоже символичную. Например, карась символизирует удачу, а сом – изобилие, карп – подарки и благосостояние. Готовят рыбу целиком, половину съедают вечером перед Новым годом, а всё остальное – на следующий день.

Также китайцы готовят пельмени в форме ямба – серебряного слитка, напоминающего лодку. В один из пельменей они кладут монетку или белую нить, первая символизирует достаток, а вторая – долголетие. Клейкий рисовый пирог готовят разными способами. Основа всегда из клейкого риса. В смесь добавляют тростниковый сахар, сухофрукты, молоко и воду. Также в пирог добавляются каштаны, листья лотоса или финики.

Божественный боул – это блюдо буддийских монахов. Оно символизирует удачу. Есть легенда, в которой Будда после молитвы ходил с чашей для подаяний. Люди клали в неё рис, пряности крупы, бобы, тофу. Таким образом появилось это блюдо.

Сладкие шарики из риса готовят на 15-й день после Нового года, когда в небо запускают фонарики. Их готовят из рисовой муки с фруктовой начинкой. Также есть варианты с красной бобовой пастой, чёрным кунжутом, сухофруктами и орехами.

Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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