Общество

Как избежать похмелья 1 января, объяснил нарколог

Директор НЦН наркологии НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского психиатр Татьяна Клименко посоветовала соблюдать грузинскую традицию – говорить больше тостов, чтобы меньше пить алкоголя. Чтобы не проснуться 1 января с похмельем, за пару часов до застолья рекомендуется выпить активированный уголь.

«Не употребляйте алкоголь на голодный желудок. Можно выпить 5 таблеток активированного угля за два часа до застолья, а перед самим застольем добавить еще две таблетки, растертые в порошок», - посоветовала Клименко, поясним, что уголь впитает часть спирта и сивушных масел.

Также эксперт посоветовала за час до праздника выпить таблетку с пищеварительными ферментами, чтобы обеспечить нормальное функционирование желудка, который не привык есть по ночам и в условиях интоксикации алкоголем, пишет RuNews24.

Нарколог обратила внимание, что на столе должна присутствовать питьевая вода. Из других рекомендаций – не смешивать виды алкоголя, не запивать сладкими алкогольными коктейлями жирную пищу, но основным советом является устроить безалкогольный праздник.